Denizlisporda Rizespor maçı hazırlıkları

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanda, futbolcular ısınmanın ardından koordinasyon, pas ve şut çalışması yaptı.

Teknik direktör Tekke, idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Balıkesirspor Baltok maçında kötü bir oyun sergilediklerini ve bunu sahalarındaki Çaykur Rizespor maçıyla telafi etmek istediklerini söyledi.

Ligde kalma savaşını sonuna kadar sürdüreceklerini belirten Tekke, "Çok basit goller yedik. Pas hızımızı arttırmak için çalışıyoruz. Ligin en iyi takımına karşı mücadele edeceğiz. Çaykur Rizespor iyi organize olmuş bir takım. Zor bir maç olacak. Biz de iyi bir takımız. Ligde kalmak için sonuna kadar da savaşacağız. Rize maçında gülen taraf olmak istiyoruz." diye konuştu.

Taraftarları Çaykur Rizespor maçına davet eden Tekke, desteğe ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Yeşil-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.