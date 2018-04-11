;
    11 Nisan 2018, Çarşamba

    TFF 1. LİG

    Balıkesirsporlu futbolcular antrenmana çıkmadı

    Parasını alamayan futbolcular antrenmana çıkmadı
    TFF 1. LİG
    Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 11.04.2018

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Baltok'un oyuncuları, kulüpten alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle antrenmana çıkmadı.

    Alınan bilgiye göre, bu akşam saat 17.00'de yapılması planlanan idman öncesi futbolcular antrenmana çıkmayacaklarını yönetime bildirdi.

    Futbolcuların alacakları ödenene kadar antrenmanlara çıkmayacaklarını yönetime ilettikleri öğrenildi.

    Kulübü Başkanı Remzi Boncuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maddi problemlerinin bulunduğunu ancak çözmek için çaba harcadıklarını söyledi.

    Futbolcuların antrenmana çıkmamasına ilişkin Boncuk, şu ifadeleri kullandı:

    "Bu tip hareketleri tasvip etmiyorum. Yönetim olarak bu sorunu çözmek için çalışıyoruz. Ligin bitimine 4 hafta kala ve play-off şansı devam eden takımımızdaki oyuncuların bu tutumunun takdirini spor kamuoyuna bırakıyorum. Ayrıca 'Balıkesir çocuğu' dediğimiz oyuncuların da bunu yapması beni son derece üzdü. En kısa sürede yönetim ve futbolcular olarak bir araya geleceğiz ve bu sorunu bir noktaya vardıracağız."

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TFF 1. LİG HABERLERİ
    Denizlisporda Rizespor maçı hazırlıkları Denizlispor'da Rizespor maçı hazırlıkları
    “4’te 4 yapacak kapasitedeyiz” “4’te 4 yapacak kapasitedeyiz”
    Altınorduda değişim Altınordu'da değişim
    BİZE ULAŞIN