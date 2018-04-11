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    11 Nisan 2018, Çarşamba

    TFF 1. LİG

    “4’te 4 yapacak kapasitedeyiz”

    “4’te 4 yapacak kapasitedeyiz”
    TFF 1. LİG
    Giriş Tarihi: 11.04.2018

    Tetiş Yapı Elazığspor’da Teknik Direktör Hüseyin Kalpar’ın görevden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Yardımcı Antrenör , kalan 4 haftada en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

    Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Tetiş Yapı Elazığspor'da maç hazırlıkları sürüyor. Teknik Direktör Hüseyin Kalpar'ın görevden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Yardımcı Antrenör , diğer takımların puan kaybetmelerini bekleyeceklerini dile getirdi.

    Adana Demirspor maçının hazırlıklarına dün başladıklarını belirten Yardımcı Antrenör Sürmeli, "Adana Demirspor maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Bu haftaki maçın öneminin futbolcular farkında. Galip geldiğimiz takdirde iddiamız devam edecek ama bir puan kaybında play-off iddiamız olmayacak. Çünkü önümüzdeki takımlarla puan farkı açılacak. Fikstür avantajı bizde olsa da Boluspor yenilgisiyle bu avantajı kaybettik. Son haftalara umutlu girmek için Adana Demirspor maçını kazanmak zorundayız. Ben inanıyorum, arkadaşlarıma da söyledim. 4'te 4 yapacak kapasitedeyiz. 56 puan yaptıktan sonra diğer takımların puan kaybetmelerini bekleyeceğiz" dedi.

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