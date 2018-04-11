"Balıkesirspor maçında 3 puan son derece önemli"

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında 15 Nisan Pazar günü Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak Akın Çorap Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, ligdeki durumları açısından bu maçın çok önemli olduğunu söyledi.

Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, maç kazanılmadığı takdirde her takımın sıkıntılar yaşayabileceğini belirtti.

Sıkıntı yaşamamak adına ligin kalanında galibiyetler almak istediklerini ifade eden Kazancıoğlu, "Son derece önemli bir maç oynayacağız. Belki ligdeki en önemli maçımız bu. Ligdeki durumumuz açısından Balıkesirspor maçında alacağımız 3 puan son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kazancıoğlu, kazanabilecek güçte olduklarını kaydederek, "İyi de oynuyoruz ama biraz da şanssızlıkla istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Bu sene işler istediğimiz gibi gitmedi. Şampiyonluğa oynarken şu anda daha farklı bir durumdayız." ifadelerini kullandı.