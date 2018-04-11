Spor Toto 1. Lig kulüplerine altyapı desteği

Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği ve Akın Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya gelerek kulüp sorunları hakkında görüştü.

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Görüşmenin kulüpler adına olumlu geçtiği öğrenirlerken toplantı sonrası Başkan Bozbağ, kısa bir değerlendirme yaptı. Görüşmede Bakan Bak'tan kulüp ve altyapılarla alakalı destek istediğini belirten Bozbağ, "Kulüpler birliği adına spor bakanımız ile bir görüşme yaptım. Spor Toto 1. Lig Kulüplerin sorunlarıyla ilgili, altyapılarıyla ilgili destek istedim. Çok ciddi altyapı desteği aldık bütün kulüpler için. Ben şahsım ve tüm kulüpler adına kendisine teşekkür ediyorum. Altyapı ile ilgili hem tesis hem de saha ile ilgili aldığımız desteklerle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğiz" dedi.