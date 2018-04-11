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    11 Nisan 2018, Çarşamba

    TFF 1. LİG

    Altınordu'da değişim

    Altınorduda değişim
    TFF 1. LİG
    Giriş Tarihi: 11.04.2018

    Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçına odaklanan 'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk 11'de değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

    İzmir ekibinin evinde 2-1 kaybettiği Ümraniyespor maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Hasan'ın yokluğunda savunmada altyapıdan yetişen Recep'e görev vermesi beklenen Eroğlu'nun forvette cezalı Mirkan'ın yokluğunda sol kanatta Erdoğan'ı oynatmayı düşündüğü öğrenildi. 'da sol kanatta oluşacak boşluğu ise Enis dolduracak. İyileşen Kerim Avcı da ilk 11'de dönecek, Alican ise kulübeye çekilecek.

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