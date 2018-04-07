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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    TFF 1. LİG

    Ankaragücü evinde Giresunspor'u mağlup etti

    Ankaragücü adım adım Süper Lige
    TFF 1. LİG
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta mücadelesinde Ankaragücü evinde konuk ettiği Giresunspor'u 3-2 mağlup etti.

    Maça ev sahibi ekip hızlı başladı ve 3. dakikada Putsila ile 1-0 öne geçti. Bu golle öne geçen Ankaragücü, 8. ve 15. dakikada yediği gollerle bir anda 2-1 geriye düştü. 8. dakikada Almeida, 15. dakikada Muhammet Reis, Giresunspor'u 2-1 öne geçiren golleri attı. Maçın 36. dakikasında Umut Nayir penaltıdan attığı golle maça tekrar eşitliği getirdi. Takımlar soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gitti.

    İkinci yarıda Ankaragücü maça hükmeden taraftı ve maç genelinde iki topu direkten döndü. Maçta skoru belirleyen gol ise 74. dakikada Kehinde'den geldi. Ankaragücü rakibini 3-2'lik galibiyetle evine uğurladı. Maçın 90. dakikasında Giresunspor'dan Hakan Barış kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Ankaragücü aldığı bu 3 puanla birlikte 2. sıraya yükseldi ve 55 puanda haftayı kapattı. Giresunspor ise 38 puanda ve 12. sırada kaldı.

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