Adana Demirspor evinde kazandı
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor evinde Grandmedical Manisaspor ile karşılaştı. Mücadeleden ev sahibi ekip 2-1 galip ayrıldı.
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor evinde Grandmedical Manisaspor ile karşılaştı. Mücadeleden ev sahibi ekip 2-1 galip ayrıldı.
Maçtan Dakikalar
13. dakikada Kağan'ın ortasında ceza sahası içinde Alper'in kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş'un müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 0-1
25. dakikada Gege'nin sol kanttan yerden ortasında kaleciyi de geçen topa Kubilay'ın şutunda top üstten auta gitti.
49. dakikada Yiğit'in köşe atışında savunma oyuncularından Yiğitcan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
62. dakikada Mustafa'nın pasında Tambe gelişine şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.
87. dakikada Lalawele'nin ortasında Tambe'nin vuruşunda kaleciden dönen topu Mendy tamamladı. 2-1
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