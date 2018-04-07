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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    TFF 1. LİG

    Adana Demirspor evinde kazandı

    Adana Demirspor evinde kazandı
    TFF 1. LİG
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor evinde Grandmedical Manisaspor ile karşılaştı. Mücadeleden ev sahibi ekip 2-1 galip ayrıldı.

    Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor evinde Grandmedical Manisaspor ile karşılaştı. Mücadeleden ev sahibi ekip 2-1 galip ayrıldı.

    Maçtan Dakikalar
    13. dakikada Kağan'ın ortasında ceza sahası içinde Alper'in kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş'un müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 0-1
    25. dakikada Gege'nin sol kanttan yerden ortasında kaleciyi de geçen topa Kubilay'ın şutunda top üstten auta gitti.
    49. dakikada Yiğit'in köşe atışında savunma oyuncularından Yiğitcan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
    62. dakikada Mustafa'nın pasında Tambe gelişine şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.
    87. dakikada Lalawele'nin ortasında Tambe'nin vuruşunda kaleciden dönen topu Mendy tamamladı. 2-1

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