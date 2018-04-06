Tahkim Kurulundan Ankaragücüne kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Disiplin Kurulu'nun Denizlispor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ankaragücü'ne verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Tahkim Kurulu'nun 06 Nisan 2018 günlü (20) sayılı olağanüstü toplantısındagündemindeki dosyaları inceleyerek aldığı karar şöyle:



MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün PFDK'nın 05.04.2018 tarih ve E.2017-2018/848 - K.2017-2018/1011 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; duruşma ve erteleme talebinin reddine,

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün taraftarlılarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."