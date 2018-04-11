11 Nisan 2018, Çarşamba
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'MORAL VE MOTİVE OLARAK ÇOK İYİYİZ'
Manisaspor maçının diğer maçlar gibi kolay geçmeyeceğini belirten Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Manisa spor, Adanademir spor maçlarımızı iki hafta üst üste deplasman da oynayacağız. Biz sahaya çıkıp oyunumuzu üç puan için oynayacağız. Diğer oynadığımız müsabakalarda olduğu gibi oyuncularımın moral ve motivesini bu maça da yansıtarak galibiyetle dönmeyi arzu ediyoruz." dedi.
B.B. Erzurumspor’da hazırlıklar sürüyor
Giriş Tarihi: 11.04.2018
Pazar günü deplasman da Manisspor ile mücadele verecek olan B.B. Erzurumspor, Erzurumspor Tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde güne düz koşu yaparak başladı. 5-2 dar alanda top kapma, taktiksel ve çift kale minyatür maçı yaparak tamamlayan mavi-beyazlılar Cuma hava yoluyla İzmir'e geçerek kampa girecek.
'MORAL VE MOTİVE OLARAK ÇOK İYİYİZ'
Manisaspor maçının diğer maçlar gibi kolay geçmeyeceğini belirten Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Manisa spor, Adanademir spor maçlarımızı iki hafta üst üste deplasman da oynayacağız. Biz sahaya çıkıp oyunumuzu üç puan için oynayacağız. Diğer oynadığımız müsabakalarda olduğu gibi oyuncularımın moral ve motivesini bu maça da yansıtarak galibiyetle dönmeyi arzu ediyoruz." dedi.
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