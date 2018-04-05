;
    05 Nisan 2018, Perşembe

    TFF 1. LİG

    Yılmaz Vural ilk antrenmanına çıktı

    Yılmaz Vural ilk antrenmanına çıktı
    TFF 1. LİG
    Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    yeni Teknik Direktörü , takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

    , Spor Toto 1.Lig'in 30.haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, yönetiminde yaklaşık 90 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışması ile devam etti. Antrenman, tam saha taktik maç ile son buldu.

    Öte yandan, Eskişehirspor yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın ekibinde Yardımcı Antrenör Mehmet Demirtaş, Yardımcı Antrenör İlyas Kahraman, Yardımcı Antrenör İzzet Karakulak, Yardımcı Antrenör Cenk Özcan, Yardımcı Antrenör Muhammed Türkmen, Kaleci Antrenörü Cemal Tosun ve Performans Uzmanı Barış Gürol yer aldı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TFF 1. LİG HABERLERİ
    Eskişehirsporda Yılmaz Vural dönemi Eskişehirspor'da Yılmaz Vural dönemi
    Bolusporda hedef Süper Lig Boluspor'da hedef Süper Lig
    Boluspor’da, hedef Elazığspor Boluspor’da, hedef Elazığspor
    BİZE ULAŞIN