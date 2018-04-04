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    05 Nisan 2018, Perşembe

    TFF 1. LİG

    Eskişehirspor'da Yılmaz Vural dönemi

    Eskişehirsporda Yılmaz Vural dönemi
    TFF 1. LİG
    Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    Yücel İldiz'le yollarını ayıran Eskişehirspor, Teknik Direktör 'la anlaşmaya vardı. Vural'ın sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı, ligin bitiminde takımın durumuna göre sözleşme uzatacağı öğrenildi.

    Yücel İldiz'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarda olan Eskişehirspor, tecrübeli hoca 'la anlaşmaya vardı. Ligin son maçında evinde Balıkesir'e 3-1 mağlıp olan ve düşme hattında bulunan Es-Es, bitime 5 hafta kala Vural'la anlaştı. Yarın açıklanması beklenen anlaşmanın 5 maçlık olduğu ve takımın ligde kalması durumunda uzatılacağı öğrenildi.

    31 puandaki Eskişehirspor, ligde 16. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlı ekibim bir üst sırasında yer alan Samsunspor'un puanı ise 33.

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