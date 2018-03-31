Boluspor, Gaziantepe geçit vermedi

Boluspor, Gaziantep'e geçit vermedi
Spor Toto 1.Lig'in 29. haftasında Boluspor sahasında küme düşmesi daha önce kesinleşen Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti.
Bolu Atatütk Stadı'ndaki mücadelede kırmızı-beyazlı ekibe 3 puanı getiren golleri; 1. dakikada Bentley ve 45. dakikada Umut Meraş kaydetti.
Bu sonuçla Boluspor 47 puana yükseldi ve play-off iddasını sürdürdü. Küme düşemesi kesinleşen Gaziantespor 7 puanda kaldı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Caner Ak, Cemal Alpay, Gökhan Barcın
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Arapi, Diarra, Guido Koçer (Dk. 80 Caner Cavlun), Akabueze, İshak Çakmak, Furkan Şeker, Sefa Yılmaz, Andre Santos (Dk. 66 Mustafa Durak), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 66 İrfan Başaran), Cengiz Umut Meraş
Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, Zeki Sinanoğlu, Hasan Genç, Deniz Solmaz, İlker Günaslan, Ahmet Olğun, Oktay Aydin (Dk. 46 Serhan Yılmaz), Erdal Ahmet Özdemir (Dk. 80 Harun Enes Nural), Gökhan Çamur, Mustafa Bayram Çakır, Yusuf Erdem (Dk. 63 Mehmet Sait Üzümcü)
Goller: Dk. 1 Akabueze, Dk. 45 Cengiz Umut Meraş (Boluspor)
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