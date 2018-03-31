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    31 Mart 2018, Cumartesi

    TFF 1. LİG

    Boluspor, Gaziantep'e geçit vermedi

    Boluspor, Gaziantepe geçit vermedi
    TFF 1. LİG
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    Spor Toto 1.Lig'in 29. haftasında Boluspor sahasında küme düşmesi daha önce kesinleşen Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti.

    Bolu Atatütk Stadı'ndaki mücadelede kırmızı-beyazlı ekibe 3 puanı getiren golleri; 1. dakikada Bentley ve 45. dakikada Umut Meraş kaydetti.

    Bu sonuçla Boluspor 47 puana yükseldi ve play-off iddasını sürdürdü. Küme düşemesi kesinleşen Gaziantespor 7 puanda kaldı.

    Stat: Bolu Atatürk

    Hakemler: Caner Ak, Cemal Alpay, Gökhan Barcın

    Boluspor: Gökhan Değirmenci, Arapi, Diarra, Guido Koçer (Dk. 80 Caner Cavlun), Akabueze, İshak Çakmak, Furkan Şeker, Sefa Yılmaz, Andre Santos (Dk. 66 Mustafa Durak), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 66 İrfan Başaran), Cengiz Umut Meraş

    Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, Zeki Sinanoğlu, Hasan Genç, Deniz Solmaz, İlker Günaslan, Ahmet Olğun, Oktay Aydin (Dk. 46 Serhan Yılmaz), Erdal Ahmet Özdemir (Dk. 80 Harun Enes Nural), Gökhan Çamur, Mustafa Bayram Çakır, Yusuf Erdem (Dk. 63 Mehmet Sait Üzümcü)

    Goller: Dk. 1 Akabueze, Dk. 45 Cengiz Umut Meraş (Boluspor)

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