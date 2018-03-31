Giresunda gol sesi yok!

31 Mart 2018, Cumartesi
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Giresun'da gol sesi yok!
Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018
Spor Toto 1.Lig 29. haftasında Akın Çorap Giresunspor ile Altınordu 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçla galibiyet hasreti 3 maça çıkan Akın Çorap Giresunspor puanını 38'e, 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Altınordu ise 49 puana yükseldi.
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