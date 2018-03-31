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    31 Mart 2018, Cumartesi

    TFF 1. LİG

    Giresun'da gol sesi yok!

    Giresunda gol sesi yok!
    TFF 1. LİG
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    Spor Toto 1.Lig 29. haftasında Akın Çorap Giresunspor ile Altınordu 0-0 berabere kaldı.

    Bu sonuçla galibiyet hasreti 3 maça çıkan Akın Çorap Giresunspor puanını 38'e, 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Altınordu ise 49 puana yükseldi.

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