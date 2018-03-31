Ümraniye 3 puanı 90da kaptı

Ümraniye 3 puanı 90'da kaptı
Spor Toto 1.Lig'de 29. haftanın açılış maçında Ümraniyespor 90. dakikada attığı golle 1-0 geriye düştüğü maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.
Ümraniyespor'un golleri 81. dakikada Jean-Armel Drole ve 90. dakikada Serdar Özbayraktar'dan geldi. Konuk takım Büyükşehir Belediyespor'un karşılaşmadaki tek golünü 61. dakikada Demba Savage kaydetti.
Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 53'e çıkarırken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 40 puanda kaldı.
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Baran Eraslan, Kamil Çetin
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mucahit Albayrak, Timur Temeltaş (Dk. 78 Drole), İbrahim Akdağ, Vasilogiannis, Bahadır Taşdelen (Dk. 46 Serdar Özbayraktar), Emircan Altıntaş (Dk. 46 Cleyton), Rangelov
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Trtovac, Lokman Gör, Hakan Arslan, Scuk, Metin Yüksel (Dk. 90 1 Acka), Burhan Eşer, Gökhan Karadeniz (Dk. 70 Taylan Antalyalı), Erhan Çelenk, Bekamenga (Dk. 8 Savage)
Goller: Dk. 61 Savage (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 81 Drole, Dk. 90 Serdar Özbayraktar (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Metin Yüksel, Dk. 90 2 Trtovac, Dk. 90 4 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 45 Emircan Altıntaş, Dk. 86 Merthan Açıl, Dk. 90 4 Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)
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