Şimşeklerden Sözlüye teşekkür ziyareti

28 Mart 2018, Çarşamba
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Başkan Sözlü, kardeşi Sedat Sözlü'nün de bir iki dönem Adana Demirspor'un başkanlığı yaptığını hatırlatarak, "Annem kardeşimin Adana Demirspor'un başkanlığını yaptığı dönemde fanatik bir Adana Demirsporlu oldu ve takımın ilk 11'ini ezbere sayıyordu" diye konuştu.
Bir süre önce dernekleşen Şimşek Grubu Başkanı Ertan Zeybek ise hem taraftar grubu, hem de Mavi-Lacivertli takımın içinde bulunduğu koşullar ile ilgili bilgi verdi. Ertan Zeybek ve yönetimi, Başkan Sözlü'ye sırtında adının yazılı olduğu Adana Demirspor forması hediye edip, bugüne kadar kulübe yaptığı katkılarından dolayı teşekkür ettiler.
Şimşeklerden Sözlü'ye teşekkür ziyareti
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018
Adana Demirspor’un taraftar grubu Şimşekler, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sözlü, spor yöneticiliğinin özveri istediğini dile getirerek, kulüplerin başarısıyla sahiplenenlerin arttığını ve bunun da göze batmadığını söyledi. Başkan Sözlü, "Türkiye'nin en fazla taraftar grubuna sahip olan Adana Demirspor bir gün mutlaka hak ettiği yerde olacaktır" dedi.
Başkan Sözlü, kardeşi Sedat Sözlü'nün de bir iki dönem Adana Demirspor'un başkanlığı yaptığını hatırlatarak, "Annem kardeşimin Adana Demirspor'un başkanlığını yaptığı dönemde fanatik bir Adana Demirsporlu oldu ve takımın ilk 11'ini ezbere sayıyordu" diye konuştu.
Bir süre önce dernekleşen Şimşek Grubu Başkanı Ertan Zeybek ise hem taraftar grubu, hem de Mavi-Lacivertli takımın içinde bulunduğu koşullar ile ilgili bilgi verdi. Ertan Zeybek ve yönetimi, Başkan Sözlü'ye sırtında adının yazılı olduğu Adana Demirspor forması hediye edip, bugüne kadar kulübe yaptığı katkılarından dolayı teşekkür ettiler.
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