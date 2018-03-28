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    28 Mart 2018, Çarşamba

    TFF 1. LİG

    Manisaspor gençlere sarıldı

    Manisaspor gençlere sarıldı
    TFF 1. LİG
    Giriş Tarihi: 28.03.2018

    SPOR Toto 1. Lig'de umutları tükenen, bu hafta Elazığspor'u yenemezse veya alt sıralardaki rakiplerinden Eskişehirspor, Balıkesirspor'u mağlup ederse bitime 5 maç kala küme düşüşünü matematiksel olarak ilan edecek Grandmedical Manisaspor'da tecrübelilerle vedalaşıp altyapı oyuncularını sahaya süren yönetim, önümüzdeki günlerde 6 futbolcuya daha profesyonel sözleşme imzalayacak. Transfer yasağı nedeniyle gelecek sezon da takviye yapması zor görünen Manisaspor, altyapıdan santrfor Okan Uğurlu, kanat oyuncusu Ömer Mang ve Orhun Cenan, ön libero Aykut Yüce, stoper Muammer Umut Kezgin ve orta saha oyuncusu Cemal Ayberk Dilbil'le kontrat hazırlığı yapıyor.

    ​Manisasporlu gençlerin bu hafta Elazığ deplasmanında kadroda yer alabilecekleri öğrenildi.

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