;
    28 Mart 2018, Çarşamba

    TFF 1. LİG

    İzmir'e milli gurur

    İzmire milli gurur
    TFF 1. LİG
    Giriş Tarihi: 28.03.2018

    A Milli Takımı'nın yenilenerek gençleşen kadrosunda yer alan İzmir patentli , ile , Karadağ'la oynanan ve 2-2 sonuçlanan son hazırlık maçında yıldız gibi parladılar.

    İzmir'de profesyonel olan 3 futbolcu Karadağ maçında ilk 11'de forma giydi. Altay altyapısında yetişip önce 2011'de Kayserispor, ardından Trabzonspor'a transfer olarak bordo-mavili ekibin bankoları arasına giren 24 yaşındaki orta saha Okay, ay-yıldızlı formayla ilk golünü Karadağ'a attı. Kariyerinde 10'uncu kez A Milli Takımı'nda oynayıp golle tanışan futbolcu, mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    'nun Türk futboluna kazandırdığı iki gençten Cengiz, maçta ay-yıldızlı ekibimizi öne geçiren isim oldu. Altınordu'dan önce Medipol Başakşehir, ardından da sezon başında Roma'ya transfer olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan İtalyan devinde şimdiden golleriyle yıldızlaşan 20 yaşındaki Cengiz, İzmir'in göğsünü A Milli Takımı'nda da bir kez daha kabarttı.

    İzmir temsilcisinden 2 sezon önce Alman ekibi Freiburg'un yolunu tutan stoper Çağlar da kariyerinin 13'üncü milli sınavında etkili bir performans ortaya koyarak alkış aldı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TFF 1. LİG HABERLERİ
    Şimşeklerden Sözlüye teşekkür ziyareti Şimşeklerden Sözlü'ye teşekkür ziyareti
    Manisaspor gençlere sarıldı Manisaspor gençlere sarıldı
    Ait olduğumuz yere dönmek için çalışıyoruz "Ait olduğumuz yere dönmek için çalışıyoruz"
    BİZE ULAŞIN