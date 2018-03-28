Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un İtalyan orta saha oyuncusu Davide Petrucci, ait olduklarına inandıkları Süper Lig'e yükselebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Petrucci, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında 15 maçta forma giydiğini, ikinci devrenin başında yaşadığı şanssız sakatlığın kendisi adına işleri biraz zorlaştırdığını belirtti.

Sakatlığının geçtiğine değinen 26 yaşındaki oyuncu, "Sakatlığım nedeniyle takıma dönmem biraz gecikti. Çok iyi ve kaliteli bir kadroya sahibiz. Orta sahada önemli arkadaşlarımız var. Çaykur Rizespor'un başarısı için yarış halindeyiz. Yeniden formamı giymek adına çok çalışıyorum ama bu lig için yabancı kuralı önemli bir etken. Takımı yeniden ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. Ait olduğumuz yere dönmek için çalışıyoruz. Şampiyonluk yarışında takımın parçası olabilmek için mücadele ediyorum." diye konuştu.

Ligde liderlik koltuğunda oturduklarını hatırlatan Petrucci, "Amacımız bunu sene sonuna kadar korumak. İyi bir hava yakaladık. Takım olarak birbirimize inancımız tam. Geçen sezon veda ettiğimiz bir üst lige yeniden döneceğiz. Bu süre içerisinde taraftarlardan daha fazla destek bekliyoruz. Şampiyonluk yarışında taraftar bu takımın en önemli parçası olmalı." ifadelerini kullandı.