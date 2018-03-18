18 Mart 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
Spor Toto 1. Lig'de 28. haftada oynanan Balıkesirspor-İstanbulspor karşılaşmasında sahalarda ender görülen bir an yaşandı.
Tepkilere sinirlenince sahadan çıkmak istedi
Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018
Balıkesirspor-İstanbulspor karşılaşmasında sahalarda ender görülen bir an yaşanırken; kaptana gelen ıslıklar tepkiye sebep oldu
Spor Toto 1. Lig'de 28. haftada oynanan Balıkesirspor-İstanbulspor karşılaşmasında sahalarda ender görülen bir an yaşandı.
Balıkesirspor-İstanbulspor maçında ev sahibi ekibin kaptanı Nizamettin Çalışkan taraftarların kendisini ıslıklaması sebebiyle oyundan çıkmak istedi.
75. dakikada kaptanlık bandını çıkaran Nizamettin'i teknik direktör Giray Bulak ile takım arkadaşları güçlükle ikna etti.
Nizamettin daha sonra futbolcu sahaya geri döndü. Maçın 90. dakikasında ise yerini Rahmi Anıl Başaran'a bıraktı. Balıkesirspor Baltok maçı 1-0 kaybetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ