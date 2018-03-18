;
    18 Mart 2018, Pazar

    TFF 1. LİG

    Tepkilere sinirlenince sahadan çıkmak istedi

    Tepkilere sinirlenince sahadan çıkmak istedi
    TFF 1. LİG
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    Balıkesirspor- karşılaşmasında sahalarda ender görülen bir an yaşanırken; kaptana gelen ıslıklar tepkiye sebep oldu

    Spor Toto 1. Lig'de 28. haftada oynanan Balıkesirspor- karşılaşmasında sahalarda ender görülen bir an yaşandı.

    Balıkesirspor-İstanbulspor maçında ev sahibi ekibin kaptanı Nizamettin Çalışkan taraftarların kendisini ıslıklaması sebebiyle oyundan çıkmak istedi.




    75. dakikada kaptanlık bandını çıkaran Nizamettin'i teknik direktör Giray Bulak ile takım arkadaşları güçlükle ikna etti.

    Nizamettin daha sonra futbolcu sahaya geri döndü. Maçın 90. dakikasında ise yerini Rahmi Anıl Başaran'a bıraktı. Balıkesirspor Baltok maçı 1-0 kaybetti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TFF 1. LİG HABERLERİ
    İstanbulspor play-off mücadelesini sürdürüyor İstanbulspor play-off mücadelesini sürdürüyor
    Erzurumda çılgın maç! Erzurum'da çılgın maç!
    Ümraniye 3 puanı kaptı Ümraniye 3 puanı kaptı
    BİZE ULAŞIN