Tepkilere sinirlenince sahadan çıkmak istedi

Balıkesirspor-İstanbulspor karşılaşmasında sahalarda ender görülen bir an yaşanırken; kaptana gelen ıslıklar tepkiye sebep oldu

Spor Toto 1. Lig'de 28. haftada oynanan Balıkesirspor-İstanbulspor karşılaşmasında sahalarda ender görülen bir an yaşandı.



Balıkesirspor-İstanbulspor maçında ev sahibi ekibin kaptanı Nizamettin Çalışkan taraftarların kendisini ıslıklaması sebebiyle oyundan çıkmak istedi.







75. dakikada kaptanlık bandını çıkaran Nizamettin'i teknik direktör Giray Bulak ile takım arkadaşları güçlükle ikna etti.



Nizamettin daha sonra futbolcu sahaya geri döndü. Maçın 90. dakikasında ise yerini Rahmi Anıl Başaran'a bıraktı. Balıkesirspor Baltok maçı 1-0 kaybetti.