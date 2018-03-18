İstanbulspor play-off mücadelesini sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Balıkesirspor Baltok sahasında İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu.

Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıda 56. dakikada İstanbulspor Aldin Cajic'in penaltı golü ile 3 puana ulaştı.

Bu sonuçla ligde 5 hafta sonra kazanan İstanbulspor 42 puana yükseldi. Balıkesirspor Baltok ise 39 puanda kaldı.

Müsabakanın 75. dakikasında ev sahibi ekibin kaptanı Nizamettin Çalışkan, kendi taraftarının tepkisi üzerine sahayı terk etmek istedi. Kaptanlık bandını çıkaran Nizamettin'i teknik direktör Giray Bulak ile takım arkadaşları ikna etti.

Karşılaşmaya devam eden Nizamettin Çalışkan, maçın 90. dakikasında yerini Rahmi Anıl Başaran'a bıraktı. Müsabakanın kalan bölümünde kaptanlık bandını 17 yaşındaki Rahmi Anıl taşıdı.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan, Gökhan Memişoğlu, Gökmen Baltacı

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan (Dk. 90 Rahmi Anıl Başaran), Muhammed Ali Doğan (Dk. 70 Burak Çalık), Furkan Çil, Sedat Şahintürk (Dk. 75 Mehmet Boztepe), Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Otoo, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay (Dk 90+1 Muhsin Yıldırım), Onur Ergün, Cajic, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Eslem Öztürk (Dk. 90 Wellington), Ali Dere, Tuncer Duhan Aksu, İbrahim Yılmaz (Dk. 85 Bougouhi)

Goller: Dk. 56 Cajic (Penaltıdan) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Yalçın Kılınç, Dk 88 Eslem Öztürk (İstanbulspor) Dk. 81 Uğur Aygören (Balıkesirspor Baltok)