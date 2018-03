MKE Ankaragücü, Eskişehirsporu tek golle geçti

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Ali Şansalan, Oğuz Terzi, Abdullah Bora Özkara

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Yusuf Abdioğlu, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay, Arif Morkaya, Kenan Özer, İlhan Parlak, Enes Kubat (Dk. 65 Kehinde), Mehmet Umut Nayir (Dk. 82 Gençer Cansev)

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bedirhan Altunbaş (Dk. 86 Furgan Polat), Akaminko, Aykut Akgün, Bilal Aziz Özer (Dk. 80 Fıratcan Üzüm), Dorukhan Toköz, Hasan Hüseyin Acar, Hasan Ayaroğlu (Dk. 80 Andaç Güleryüz), Ofoedu, Kaan Kanak, Semih Şentürk

Gol: Dk. 72 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 24 Alihan Kubalas, Dk. 44 Arif Morkaya, Dk. 45 Erdem Özgenç, Dk. 90 Altay Bayındır (MKE Ankaragücü), Dk. 39 Bedirhan Altunbaş, Dk. 48 Dorukhan Toköz (Eskişehirspor)

YÜCEL İLDİZ: ''ESKİŞEHİRSPOR LİGİ HAK ETTİĞİ YERDE BİTİRECEK''

Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, talihsiz bir gol yediklerini söyledi. İldiz, "Arkadaşlarımı kutluyorum. Ellerinden gelen mücadeleyi yaptılar. Çok derinliği olmayan kadromuz var. Genç oyuncularımız dahil kazanma adına sahada mücadele verdiler. Maalesef çok talihsiz gol yedik. Arkadaşlarımın verdiği mücadeleden memnunum. Altı tane maçımız kaldı. Eskişehirspor kendisine yakışır şekilde sağlıklı şekilde bitirecektir. Yeter ki bu şekilde mücadele edelim" dedi.

İSMAİL KARTAL: ''ÖNÜMÜZDE 6 TANE FİNAL MAÇIMIZ VAR''

Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, geriye 6 tane final gibi maçının kaldığını söyledi. Kartal, "İstanbulspor karşılaşmasından bu güne kadar oyuncularımıza çok coşkulu bir taraftarın olacağını bizi destekleyeceklerini biliyorduk. Biz sabırlı ve disiplinli oynayarak, topun bizde kalmasını sağlayarak güzel bir oyun formatı hazırladık. Hafta başından beri buna çalıştık. Her şey planladığımız gibi oldu. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Farklı da kazanabilirdik. Neredeyse rakibe pozisyon vermedik. Bu galibiyeti her zaman her yerde bizi destekleyen taraftara hediye ediyoruz. Önümüzde 6 tane final maçımız var. Zirve yarışının içerisinde olmak istiyoruz. Bu takımı Süper Lig'e çıkarmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.