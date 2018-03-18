Erzurumda çılgın maç!

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında BB Erzurumspor ile Giresunspor arasındaki maç gol yağmuruna sahne oldu.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı BB Erzurumspor 5-4 kazandı. Maçta 9 gol atılırken 2 kırmızı kart çıktı ve ev sahibi takım 1 penaltı atışını gole çeviremedi.

Mücadelenin 2. dakikasında ev sahibi takım Gökhan Karadeniz ile 1-0 öne geçti. Ardından 4. dakikada Erhan Çelenk farkı 2'ye çıkardı.

Konuk ekip 19. dakikada Ahmad Abed ile farkı bire indirdi. Giresunspor 53. dakikada Recep Aydın'ın golüyle skoru eşitledi. 2-2.

Bu golün bir dakika sonrasında (54') Ahmad Abed, Giresunspor'u 3-2 öne geçirdi.

Erzurumspor 59. dakikada Erhan Çelenk ile yeniden eşitliği sağladı. 63'te ise Mert Nobre takımını 4-3 öne geçirdi. Giresunspor'dan Çağlar Birinci 65. dakikada Nobre'nin golüne cevap verdi: 4-4.

Bu gol düellsunda sonucu belirleyen golü ise 90+4'te Bekamenga attı: 5-4.

Giresunsporlu Hüsamettin Tut, 80'de ikinci sarı kartını görerek takımını 10. kişi bırakırken 81. dakikada ev sahibi takımdan Gökhan Karadeniz bir penaltı atışından yararlanamadı. Mücadelenin 90+2. dakikasında ise bu sefer Erzurumspor'dan Nobre, ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla BB Erzurumspor puanını 40'a yükseltirken, Giresunspor 37'de kaldı.