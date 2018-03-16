Ümraniye 3 puanı kaptı

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Ümraniyespor'da Timur'un yaklaşık 25 metreden şutunda kaleci Kurtuluş topu zorlukla çıkarttı.

30. dakikada Adana Demirspor'da Mendy'nin sert ortasında Atabey'in kafa vuruşunda kaleci Burak zorlukla topu kurtardı.

39. dakikada Ümraniyespor'da İbrahim ceza alanı çizgisinin üzerinden aşırtma vuruşunda kaleci Kurtuluş kornere çeldi.

61. dakikada Ümraniyespor'da Mücahit'in serbest vuruştan şutunda baraja da çarpan top kaleci Kurtuluşu yanılttı ve ağlarla buluştu. 0-1

75. dakikada Adana Demirspor'da Aydın'ın ortasında Adil'in yakın mesafeden kafa vuruşunda top kaleci Burak'ta kaldı.

MUSTAFA UĞUR: ''PUAN ALACAK BİR MÜCADELE VE OYUN ORTAYA KOYMADIK''

Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, "Böyle bir skoru hiç beklemiyorduk. İçinde yaşadığımız ortamlardan dolayı oyuncularımızın verdiği mücadeleden dolayı kendilerini kutluyoruz, yapacağımız çok da bir şey yok. Bu müsabaka için puan alacak bir mücadele ve oyun ortaya koyduğumuzu düşünmüyorum. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum, Ümraniyespor'u tebrik ediyorum. Bunun birçok nedeni olduğunu biliyorsunuz. Sonuçta bir puanı bile hak etmeye bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Sonuçta kaybettik ama 6 müsabaka var. Umut ediyorum ki 6 müsabakada Adana Demirspor adına istenen puanları mutlaka alacağız. Maç içerisinde zorunluluktan oyuncu değiştirmek gerekti" dedi.

BAYRAM BEKTAŞ: ''3 PUANDAN BAŞKA ÇAREMİZ YOKTU''

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş da maç boyunca iyi mücadele ettiklerini kaydetti.

"Çok zor bir maç bekliyorduk. 3 puan almaktan başka çaremiz yoktu. Hedefimiz doğrultusunda ilerlemek için kazanmak zorundaydık. Alttan gelen takımlarla puanımız neredeyse aynı olmuştu. Bugün yine geçmişten gelen sıkıntılarımızı yaşadık. İlk yarı oyuna ağırlığımızı koyduk ancak sonuçlandırmada sıkıntı yaşadık. İkinci yarı golü attıktan sonra rakip biraz oyundan düştü. Orta sahadaki 3'lüyü iyi kullanıp prese karşı geçişleri iyi yaptık ve bir anda rakibin birinci bölgesine topu taşıyabildik ama maalesef yine sonuçlandıramadık. İyi mücadele ettik, 6-7 hafta sonra belki ilk defa derli toplu oynayabildik. Neticede tamamında üstün oynadığımız bir maçı kazandık. Bunun için mutluyum."

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Barış Şimşek xx, Uygar Bebek xx, İbrahim Bozbey xx

Adana Demirspor: Kurtuluş x, Yiğitcan xx, Adil xx, Batuhan xx, Erhan xx, Yiğit xx, Kubilay x (Mustafa dk. 73 x), Lalawele x (Aydın dk. 46 x), Tambe xx, Mendy x (Savaş dk. 57 x), Atabey xx

Yedekler: İsmail, Tolgahan, Joseph, Ömer, Erkam, Sergiy

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Ümraniyespor: Burak xxx, Aaron xxx, Oğuz xx, Merthan xx, Mücahit xxx, Timur xx, Andreas xx (Tarık dk. 89 x), Bahadır xx (Bulut dk. 73 x) , İbrahim xxx, Emircan xx (Samet dk. 78 x), Rangelov xxx

Yedekler: Metin, Mehmet, Kerem, Serdar

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Gol: Mücahit (dk. 61) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Batuhan, Yiğit, Yiğitcan (Adana Demirspor), Aaron (Ümraniyespor)