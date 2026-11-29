Fenerbahçe-Erzurumspor FK | CANLI (Trendyol Süper Lig 13. hafta)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, ligde yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek için taraftarı önünde galibiyet arıyor. Ligde 20 puanla 6. sırada bulunan Fenerbahçe, kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Son 3 maçını kaybeden Erzurumspor FK ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK kozlarını paylaşıyor. Ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 20 puanla 6. sırada yer alıyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği Shakhtar Donetsk galibiyetinin ardından ligde de çıkış yakalamak istiyor. Erzurumspor FK ise 12 haftada aldığı 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 14 puanla Kadıköy deplasmanına çıkıyor. Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Kante, İsmail, Kerem, Greenwood, Oğuz, Muriç.
Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Diabate.
FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasındaki Trendyol Süper Lig 13. hafta mücadelesi, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma, Chobani Stadı'nda oynanıyor.
FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Erzurumspor FK karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Fenerbahçe-Erzurumspor FK karşılaşmasını hakem Batuhan Kolak yönetiyor.