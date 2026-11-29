Fenerbahçe-Erzurumspor FK | CANLI (Trendyol Süper Lig 13. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, ligde yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek için taraftarı önünde galibiyet arıyor. Ligde 20 puanla 6. sırada bulunan Fenerbahçe, kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Son 3 maçını kaybeden Erzurumspor FK ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...