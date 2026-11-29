Fenerbahçe'den Erzurumspor FK maçına özel forma!
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, mücadelede özel tasarımlı formalarla sahaya çıkacak.
Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşılaşmasında anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, mücadelede özel tasarımlı formalarla sahaya çıkacak.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında hayata geçirilen proje doğrultusunda futbolcuların formalarının sırtında isimleri, Türk İşaret Dili (TİD) parmak alfabesiyle yer alacak.