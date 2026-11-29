Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'yi konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'yi ağırlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, "Ben özgüvenimizin geldiğimiz günden beri kaybolduğunu düşünmüyorum. Oyuncularımızın, göstermiş olduğu enerji çok memnuniyet verici. Geldiğimiz günden beri de detaylandırdığımız parçaları çok doğru uygulayan bir oyuncu grubu var. Tabii ki lig başka, Şampiyonlar Ligi başka. Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığımız enerjiyi devam ettirmiş olacağız. Bugün kendi sahamızda çok moralli bir şekilde çıkacağımız br maç olacak. Benim çok büyük bir onur ve gurur, Kadıköy'de olmak. Umuyorum ki kazanarak taraftarımızı mutlu bir şekilde evlerine göndereceğiz.

Fenerbahçe oyunun her anında kazanma odaklı olacak. Rakibin planlarını ve güçlü yönlerini kontrol etmeniz gerekiyor. Ana hedefimiz maçı kazanmak. Kazanmak dışında büyük bir isteğimiz yok." ifadelerini kullandı.