Arca Çorum FK - Kocaelispor CANLI (Arca Çorum FK - Kocaelispor maçı canlı anlatım)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Arca Çorum FK ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Son dört lig maçında yenilmeyen Selçuk İnan'ın öğrencileri, zorlu deplasmanda galibiyet arıyor. İki maçtır kaybeden Arca Çorum FK ise taraftarı önünde kötü seriyi bitirmek istiyor. İki takım arasındaki müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Arca Çorum FK ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Arca Çorum FK - Kocaelispor müsabakasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Arca Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar, Serdar, Borza, Ramadani, Diomande, Mahmic, Cengiz, Kyziridis, Ramirez.
Kocaelispor: Serhat, Uğur, Maglica, Dijksteel, Rivas, Tayfur, Berkan, Susoho, Baku, Gonçalo, Agyei.
ARCA ÇORUM FK - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
İki takım arasındaki maç 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanıyor.
ARCA ÇORUM FK - KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma saat 13.30'da başladı.
ARCA ÇORUM FK - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanıyor.
ARCA ÇORUM FK KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK İSTİYOR
Arca Çorum FK, Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 16 puan topladı. Son iki maçında Fenerbahçe'ye 5-0, İstanbul Başakşehir'e 4-2 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, Kocaelispor karşısında kazanarak yeniden çıkış yakalamak istiyor.
KOCAELİSPOR DÖRT MAÇTIR KAYBETMİYOR
Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. 12 haftada 20 puan toplayan yeşil-siyahlı takım, son olarak Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Ligde dört maçtır yenilmeyen Kocaelispor, Çorum deplasmanında bu seriyi devam ettirmek istiyor.