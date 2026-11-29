Arca Çorum FK - Kocaelispor CANLI (Arca Çorum FK - Kocaelispor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Arca Çorum FK ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Son dört lig maçında yenilmeyen Selçuk İnan'ın öğrencileri, zorlu deplasmanda galibiyet arıyor. İki maçtır kaybeden Arca Çorum FK ise taraftarı önünde kötü seriyi bitirmek istiyor. İki takım arasındaki müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri