Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak derbide, maç saatinde termometrelerin 5 dereceyi göstermesi bekleniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş ve Galatasaray haberleri (BJK GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda mücadele edecek. Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler soğuk ve yağışlı bir havada kozlarını paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, karşılaşma saatinde hava sıcaklığının 5 derece olmasının beklendiği ifade edildi. Nem oranı ise yüzde 88 olacak.