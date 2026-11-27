Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesinin tarihini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig yayın ihalesinin 30 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada ,"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının 2027-2028 sezonundan itibaren beş sezonu kapsayan yayın haklarının devrine ilişkin ihale, 30 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirilecektir. TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek ihale, Yayın İhale Komisyonu'nun gözetiminde ve noter huzurunda kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.