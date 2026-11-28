Amedspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı Gift Orban'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Nijeryalı yıldız, ligdeki gol sayısını 12'ye yükselterek gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Amedspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazanarak hanesine kritik 3 puanı yazdırdı.

Amedspor'a galibiyeti getiren gollerin ikisi de Nijeryalı yıldız Gift Orban'dan geldi. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekipte Orban, 46. dakikada fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Bu golden yalnızca 4 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan yıldız futbolcu, 50. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 90+3. dakikada Serdar Dursun'dan geldi.

ORBAN GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Amedspor formasıyla etkili performansını sürdüren Gift Orban, Gaziantep FK karşısında attığı iki golle gol sayısını 13 maçta 12'ye yükseltti. Nijeryalı futbolcu, 5 asistlik katkısıyla da takımının hücum gücünde önemli rol oynadı. Orban, bu performansıyla Süper Lig gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

SON PUANI FENERBAHÇE KARŞISINDA ALDI

Ligde çıktığı son 8 maçın tamamını kaybeden Gaziantep FK, son puanını Fenerbahçe karşısında kazanmıştı. 14 Eylül'de sarı-lacivertli ekibi ağırlayan Gaziantep FK, mücadelenin golsüz eşitlik ile noktalanmasıyla bir puanı hanesine yazdırmıştı.

Gaziantep FK son galibiyetini ise Fenerbahçe maçından bir hafta önce, 7 Eylül'de Göztepe deplasmanında (2-4) elde etmişti.

AMEDSPOR 26 PUANA YÜKSELDİ

Bu galibiyetin ardından Amedspor puanını 26'ya çıkarırken Gaziantep FK 8 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Amedspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında puan mücadelesi verecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Furkan Soyalp'in soldan kullandığı korner atışında iyi yükselen Mehmet Yeşil'in kafa vuruşunda top kaleci Tobiasz'da kaldı.

18. dakikada Camara'nın soldan pasında topla ceza sahası içinde buluşan Halil Dervişoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Lafont kontrol etti.

24. dakikada soldan ceza sahasına giren Camara'nın pasında top, Mehmet Yeşil'e çarptıktan sonra tekrar Camara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlağı kaleci Lafont uzaklaştırdı.

28. dakikada Kozlowski'nin sağdan ayağının dışıyla şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

39. dakikada Furkan Soyalp'in orta sahadan ara pasında topla buluşan Sor'un sert şutunda meşin yuvarlağa kaleci Tobiasz hakim oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

46. Dakikada Furkan Soyalp'in orta sahadan pasında topla buluşan Orban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tobiasz'ın sağından filelere gitti: 0-1.

50. dakikada Saba'nın kullandığı serbest vuruşta defansın arkasına sarkan Orban'ın ceza sahasında bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

52. dakikada Orban'ın ceza sahasından sert şutunda top, kaleci Tobiasz'da kaldı.

58. dakikada Sorescu'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Efe Sarıkaya'nın kafa vuruşunda top, kaleci Lafont'tan kornere çıktı.

64. dakikada Halil Dervişoğlu'nun soldan sert vuruşunda topu, kaleci Lafont uzaklaştırdı.

76. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından sert şutunda topu kaleci Lafont kornere gönderdi.

90+3. dakikada savunmanın hatasında topu önünde bulan Serdar Dursun'un şutunda kaleci Lafont'un ayağına çarpan top ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇIN KÜNYESİ

Hakemler: Fatih Tokail, Samet Çiçek, Ali Can Alp

Gaziantep FK: Tobiasz, Sorescu, Arda Kızıldağ, Abena, Efe Sarıkaya (Dk. 82 Kerim Çalhanoğlu), Meleke, Ogün Özçiçek (Dk. 57 Serdar Dursun), Kozlowski (Dk. 63 Maxim), Gidado (Dk. 63 Luis Perez), Camara (Dk. 82 Hansen), Halil Dervişoğlu

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Cisse, Mehmet Yeşil (Dk. 85 Miraç Acer), Bates, Umut Meraş, Raveloson, Furkan Soyalp (Dk. 90 Gökhan Gül), Lutin (Dk. 82 Mohamed Khalil), Saba, Yira Sor (Dk. 82 Cem Üstündağ), Orban

Goller: Dk. 46, Dk. 50 Orban (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90+3 Serdar Dursun (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 48 Orban, Dk. 72 Lutin (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 76 Meleke (Gaziantep FK)