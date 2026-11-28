Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek hanesine kritik 3 puanı yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'de heyecan 13. haftasında Samsunspor-Gençlerbirliği mücadelesi ile devam etti. Karadeniz temsilcisi, sahasında ağırladığı Başkent ekibini 3-1 mağlup etti. Kırmızı Şimşekler, devre arasına 3-0 önde girerken gol perdesini dakika 7'de Mohamed Bayo ile açtı. Dakika 26 ve 39'da Tanguy Coulibaly'nin golleri ile farkı 3'e çıkaran Samsunspor, ilk 45 dakika tamamlanırken büyük bir avantaj elde etti.

Konuk ekipte Pedro Mendes, dakika 58'de kaydettiği gol ile farkı 2'ye indirse de mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmamasıyla birlikte 3 puanın sahibi Samsunspor oldu.

Bu sonuçla birlikte 10 puana yükselse de 16. sırada, küme düşme hattından sıyrılamadı. Gençlerbirliği ise 14 puan ile 13. sırada kaldı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN DEPLASMAN KABUSU

Başkent ekibi, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 5 deplasman maçının tamamından puansız döndü. Gençlerbirliği son dış saha galibiyetini 23 Ağustos tarihinde zorlu Göztepe deplasmanında almıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Sousa'nın pasında ceza sahası içinde Sekengo kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleciden dönen meşin yuvarlakla Sousa tekrar buluştu. Portekezli futbolcunun pasında Bayo, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

21. dakikada Gençlerbirliği'nin ceza sahası dışından kazandığı serbest atışı Pedro Mendes kullandı. Bu futbolcunun sert vuruşunda top, direğin üstünden az farkla auta gitti.

26. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Sekengo'nun ara pasında hareketlenen Coulibaly, ceza sahası içinde topu kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan filelerle buluşturdu: 2-0.

39. dakikada Samsunspor skoru 3-0'a getirdi. Tomasson'un sol çaprazdan ortasında kaleci İrfan Can Eğribayat'tan seken meşin yuvarlak Coulibaly'in önünde kaldı. Fransız futbolcu, boş ağlara topu yuvarladı.

Samsunspor, ilk yarısıyı 3-0 önde tamamladı.

54. dakikada Sousa'nın ceza sahası çizgisi üzerinden şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.

59. dakikada Gençlerbirliği skoru 3-1'e getirdi. Salih Uçan'ın ceza sahası içinde röveşata vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt'tan dönen top Pedro Mendes'in önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

67. dakikada Oğulcan Ülgün'ün ceza sahası dışından şutunda top direk dibinden auta gitti.

Samsunspor, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

MAÇIN KÜNYESİ

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Emin Tuğral, Özcan Sultanoğlu

Samsunspor: Bilal Bayazıt, Joe Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Watt, Samed Onur (Dk. 90+1 Haluk Mustafa Tan), Coulibaly (Dk. 80 Yalçın Kayan), Sekongo (Dk. 68 Ohlenschlaeger), Sousa (Dk. 68 Emre Kılınç), Bayo (Dk. 80 Fatih Kaya)

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pereira (Dk. 61 Fıratcan Üzüm), Arda Çağan Çelik, Metehan Baltacı, Yiğit Hamza Aydar (Dk. 88 Erk Arda Aslan), Niasse (Dk. 88 Orakpo), Oğulcan Ülgün, Traore, Gouveia (Dk. 72 Koita), Luis (Dk. 46 Salih Uçan), Pedro Mendes

Goller: Dk. 7 Bayo, Dk. 26, Dk. 39 Coulibaly (Samsunspor), Dk. 59 Pedro Mendes (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 13 Watt, Dk. 36 Erakovic, Dk. 43 Bilal Bayazıt (Samsunspor), Dk.30 Niasse, Dk. 34 İrfan Can Eğribayat, Dk. 43 Oğulcan Ülgün, Dk. 88 Traore (Gençlerbirliği)