Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 90+7. dakikada Mostafa Mohamed'in attığı golle 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçlarından Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçında taraflar, Alanya Oba Stadyumu'nda 3 puan için mücadele etti. Puan cetvelinde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takımın nefes kesen düellosu, 90 dakikanın sonunda konuk ekibin 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Corendon Alanyaspor, dakika 15'te Ianis Hagi ile 1-0 öne geçerken beraberliği getiren golü dakika 23'te Jackson Muleka kaydetti.

Konya'ya 3 puanı getiren golü 90+7'de penaltıdan Mostafa Mohamed kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Corendon Alanyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Konuk ekip üst üste 7 maçın ardından gittiği bir deplasmandan galibiyetle dönmeyi başardı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Corendon Alanyaspor, 12 puan ile 14. sırada kaldı. TÜMOSAN Konyaspor ise 11 puanla 15. sırada, küme düşme hattının yalnızca bir sıra üstünde konumlanıyor.