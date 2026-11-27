Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Gennaro Borrelli, uzatma dakikalarında attığı golle Karadeniz ekibine galibiyeti getirirken Rizespor puanını 20'ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Ev sahibi Çaykur Rizespor, 22. dakikada Qazim Laçi'nin golüyle öne geçti. Kasımpaşa, 32. dakikada Claudio Winck'in kaydettiği golle skora denge getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 47. dakikada Elson Mendes'in golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın 81. dakikasında sahneye çıkan Emrecan Bulut, Çaykur Rizespor adına maça eşitlik getirdi.

Çaykur Rizespor'da Gennaro Borrelli uzatma dakikalarında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

WINCK'TEN 3 GOL, 3 ASİST

Kasımpaşa'nın Brezilyalı sağ beki Claudio Winck, bu sezonki etkili performansını Çaykur Rizespor karşısında da sürdürdü. Ligde oynanan tüm maçlara ilk 11'de başlayan deneyimli futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik katkıya ulaştı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor puanını 20'ye yükseltti. Karadeniz temsilcisinin ligde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunuyor.

Kasımpaşa ise puanını 21 puanda kaldı. İstanbul ekibi, geride kalan 13 haftada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

TAKIMLARIN SONRAKİ RAKİPLERİ

Ligin gelecek haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada savunmadan seken topu ceza sahasının sağ çaprazında önünde bulan Taylan Antalyalı'nın yerden şutunda, kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

15. dakikada Ahmed Kutucu'nun kullandığı serbest atışta, kaleci Gianniotis topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

21. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Hajradinovic'in rakibinden sıyrıldıktan sonra yerden vuruşunda, kaleci Zafer Görgen topu ayağıyla çıkardı.

22. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mebude'nin yerden vuruşunda, top direkten geri döndü. Laçi, dönen topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

32. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in pasıyla savunma arkasına sarkan Winck, ceza yayı üzerinde göğsüyle kontrol ettiği topu yerden sektikten sonra penaltı noktası yakınından sol ayağıyla kaleci Zafer Görgen'in üzerinden filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

47. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Diarra'nın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mendes'in kayarak yaptığı orta savunmaya takıldı. Topu yeniden kontrol eden Mendes'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

52. dakikada Laçi'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Sowe'un kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

70. dakikada sağ kanatta topla buluşan Olawoyin'in ortasında kaleye yönelen topu kaleci Gianniotis uzaklaştırdı.

75. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sowe'un şutunda, kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.

81. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Laçi'nin ortasında arka direkte Borrelli'nin kontrol etmek istediği top savunmadan sekti. Topu önünde bulan Emrecan Bulut, yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2

90+1. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Emrecan Bulut'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Olawoyin'in yerden ön direğe gönderdiği topu Borrelli dokunarak filelerle buluşturdu: 3-2

Çaykur Rizespor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Mocsi, Bakayoko, Ariss (Dk. 77 Umut Erdem), Taylan Antalyalı, Mebude (Dk. 61 Emrecan Bulut), Olawoyin, Laçi (Dk. 86 Varesanovic), Ahmed Kutucu (Dk. 76 Borelli), Sowe (Dk. 86 Diakite)

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous (Dk. 77 Ahmet Taha Dağbaşı), Cristian Ilie, Jessen (Dk. 77 Ömer Bayram), Kerem Demirbay (Dk. 61 Baldursson), Rak-Sakyi (Dk. 82 Güven Yalçın), Mendes, Hajradinovic, Ali Yavuz Kol (Dk. 46 Diarra), Benedyczak

Goller: Dk. 22 Laçi, Dk. 81 Emrecan Bulut, Dk. 90+1 Borrelli (Çaykur Rizespor), Dk. 32 Winck, Dk. 47 Mendes (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 44 Ali Yavuz Kol, Dk. 63 Arous (Kasımpaşa), Dk. 90 Diakite (Çaykur Rizespor)