Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig 13. Hafta)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor. Alanya Rgüzel Stadyumu'nda oynanan mücadelenin anlık skorunu, önemli anlarını ve maçtan tüm gelişmeleri canlı anlatımımızdan takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Alanya Rgüzel Stadyumu'nda oynanan bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
ALANYASPOR-KONYASPOR İLK 11'LER
Corendon Alanyaspor: Victor; Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf; Makouta, Maestro; İbrahim, Hagi, Ruan; Ui-jo.
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz; Ahmet, Rayyan, Uğurcan, Masuaku; Toth, Melih; Deniz, Muleka, Dompe; Enis.
MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi saat 20:00'de başladı. Karşılaşma, beIN SPORTS 2'den naklen yayımlanıyor.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçını hakem Alpaslan Şen yönetiyor. Şen'in yardımcılıklarını Yusuf Susuz ve Mücahid Adem Çelebi yapıyor. VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturuyor. AVAR'da ise Esat Sancaktar görev alıyor.