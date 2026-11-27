Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig 13. Hafta)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor. Alanya Rgüzel Stadyumu'nda oynanan mücadelenin anlık skorunu, önemli anlarını ve maçtan tüm gelişmeleri canlı anlatımımızdan takip edebilirsiniz.