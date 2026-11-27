Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın canlı skorunu ve mücadelede yaşanan tüm önemli gelişmeleri anbean haberimizden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin anlık skorunu, önemli anlarını ve maçtan tüm gelişmeleri canlı anlatımımızdan takip edebilirsiniz.



RİZESPOR-KASIMPAŞA 11'LER



Çaykur Rizespor: Zafer; Mithat, Mocsi, Bakayoko, Ariss; Taylan; Mebude, Olawoyin, Laçi, Ahmed; Sowe.



Kasımpaşa: Gianniotis; Winck, Arous, Ilie, Jessen; Kerem; Rak-Sakyi, Mendes, Hajradinovic, Ali Yavuz; Benedyczak.



MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Çaykur Rizespor-Kasımpaşa mücadelesi saat 20:00'de başladı. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanıyor.



MAÇIN HAKEMİ KİM?



Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçını hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Murat Ergin Gözütok yapıyor. VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturuyor. AVAR'da ise Süleyman Özay görev alıyor.