PFDK, Trendyol Süper Lig'den Kocaelispor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Amed Sportif Faaliyetler'e toplam 3 milyon 710 bin lira para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre kurul, farklı sebeplerden Kocaelispor'u 1 milyon 200 bin, Fenerbahçe'yi 1 milyon 150 bin, Beşiktaş'ı 1 milyon 80 bin, Amed Sportif Faaliyetler'i ise 280 bin lira para cezasına çarptırdı.

TRENDYOL 1. LİG CEZALARI

Trendyol 1. Lig ekipleri Alagöz Holding Iğdır FK, Mardin 1969 ve Bodrum FK'ye çeşitli nedenlerden 140 biner lira para cezası verildi.

Ayrıca kurul, Mardin 1969 antrenörü Almir Seferovic'e müsabaka 4. hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 33 bin 500 lira para cezası verilmesine hükmetti.