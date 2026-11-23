Başakşehir-Arca Çorum FK | CANLI (Trendyol Süper Lig 12. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında heyecan devam ediyor. Başakşehir, sahasında Arca Çorum FK ile karşı karşıya geliyor. Ligde 17 puanla 9. sırada bulunan turuncu-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor. Arca Çorum FK ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılarak geçen hafta Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmeyi hedefliyor. Başakşehir-Arca Çorum FK karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...