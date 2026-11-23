Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Her ne kadar bazı şeyleri garanti etsek de, sporcularımız her zaman milli formanın gururunun ve sorumluluğunun bilincindeler. İnanıyorum ki sahaya da o düşünceyle çıkacaklardır ve milyonları gururlandıracak bir performans sergileyeceklerdir. Dediğim gibi amacımız, yükselen basketbolumuzu ve dünya sıralamasındaki yükselişimizi devam ettirmek" ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu üçüncü maçında 26 Kasım Perşembe günü TSİ 22.00'de İtalya'ya konuk olacak. Milliler, 29 Kasım Pazar günü ise saat 19.00'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde İzlanda'yı ağırlayacak. Karşılaşmalar öncesi düzenlenen basın buluşmasında, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel değerlendirmelerde bulundu.

HİDAYET TÜRKOĞLU: AMACIMIZ DÜNYA SIRALAMASINDAKİ YÜKSELİŞİMİZİ DEVAM ETTİRMEK

"Kasım ve şubat ayları bizim için çok kıymetli, çok değerli oluyor. Bu pencerelerde milli takımımızın maçlarını desteklemek, milli takımlarımızın yanında olmak için iyi bir fırsat. Çok şükür ki şu an ülkemizi gururlandıran çok güzel bir başarı var" ifadelerini kullanan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Kadro genişliği anlamında zaman zaman genç arkadaşlarımızla farklı süreçler yürütüyoruz. Bu pencerelerde de kadro anlamında aramızda bulunan genç oyuncular, belki de kendi takımlarında bulamadıkları süreleri milli takımda elde ettikleri tecrübelerle, aldıkları sürelerle değerlendirecekler. Hem milli takımımıza çok büyük katkı yapacak sporcu arkadaşlarımız var hem de her zaman milli formanın sorumluluğuyla sahaya çıkacak çok kıymetli bir kadroya sahibiz. Her ne kadar bazı şeyleri garanti etsek de sporcularımız her zaman milli formanın gururunun ve sorumluluğunun bilincindeler. İnanıyorum ki sahaya da o düşünceyle çıkacaklardır ve milyonları gururlandıracak bir performans sergileyeceklerdir. Dediğim gibi amacımız, yükselen basketbolumuzu ve dünya sıralamasındaki yükselişimizi devam ettirmek. Bu açıdan hem İtalya maçı hem de pazar günü oynayacağımız İzlanda maçı bizim için çok değerli. Burada olmayan arkadaşlarımız var ama burada olan arkadaşlarımız için de büyük bir fırsat. Onlar da bu fırsatı iyi değerlendireceklerdir" dedi.

'HOCAMIZ GENÇ OYUNCULARI DENEMEK İSTİYOR'

Takımın kadro yapılanmasına değinen Türkoğlu, "Hepiniz biliyorsunuz, kaptanımız Cedi Osman yeni sakatlandı, buradan da tekrar geçmiş olsun diyelim. Bazı oyuncularımız biliyorsunuz NBA'de. İster istemez hocamız yeni, genç oyuncuları da denemek istiyor. Doğal olarak çok geniş bir kadroyla bu kampa başlıyoruz. Ama dediğim gibi bu, başka oyuncularımız için de bir fırsat. Sonuçta onlar da burada normal süreçlerde takımlarında bulabileceklerinden daha fazla süre kazanabilecekler. Umarım o şansı da iyi değerlendirecekler. Sonuçta milli takım bence kendilerini gösterebilecekleri en büyük arena. Bunu iyi değerlendireceklerdir" ifadelerini kullandı.

NEDİM YÜCEL: ÖMER MİLLİ TAKIMA DA KATKILAR VERECEKTİR

Kadrodaki genç oyuncuların fırsat bulacağına vurgu yapan A Milli Takım Genel Menajeri Nedim Yücel, "Özellikle, Ömer Real Madrid'de de artık A takım kadrosuna alındı. İnşallah, milli takıma da çok önemli katkılar verecektir. Söylediğimiz gibi bunları görmek için iyi bir fırsat olacak" dedi.