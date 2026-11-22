Süper Lig'de 12. hafta heyecanı Erzurumspor FK-Göztepe karşılaşmasıyla devam ediyor. Birbirine yakın puanlara sahip iki ekip, Kazım Karabekir Stadı'nda kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Erzurumspor ev sahibi avantajını kullanmak isterken Göztepe, deplasmandaki başarılı performansını sürdürmenin peşinde.

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Erzurumspor FK-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında iki takım Erzurum'da karşı karşıya geliyor. Ligde üst sıralara yaklaşmak isteyen Erzurumspor, taraftarının önünde kazanarak puanını artırmayı hedefliyor. Göztepe ise deplasmanda alacağı üç puanla rakibiyle arasındaki farkı açmak ve ligdeki yükselişini sürdürmek istiyor. 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak mücadelede Alper Akarsu görev yapacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Maçın skorunu ve önemli anlarını takip etmek isteyen futbolseverler için canlı skor ekranı da büyük ilgi görüyor.

ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 22 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

ERZURUMSPOR-GÖZTEPE HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek.

GÖZTEPE DEPLASMANDA ETKİLİ

Göztepe, bu sezon deplasman karşılaşmalarında aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalardan 11 puan çıkaran İzmir temsilcisi, Erzurum deplasmanında da başarılı grafiğini sürdürmek istiyor.

Göztepe'nin deplasmanda ortaya koyduğu performans, karşılaşma öncesinde takımın en önemli kozlarından biri olarak görülüyor.

ERZURUMSPOR SAHASINDA ÜÇ PUAN ARIYOR

Erzurumspor FK, geride kalan 11 haftada 14 puan topladı. Dört galibiyet, iki beraberlik ve beş mağlubiyet alan ev sahibi ekip, Göztepe karşısında kazanarak ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor.

Kendi taraftarı önünde oynayacak olan Erzurumspor, özellikle iç saha avantajını kullanarak rakibinin deplasman performansını durdurmayı hedefliyor.

ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek. Yardımcı hakemler Mehmet Salih Mazlum ve Murat Şener olacak. Dördüncü hakem olarak Yusuf Adnan Kendirciler görev yapacak.

Erzurumspor-Göztepe maçını takip etmek için tıklayınız...