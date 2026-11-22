Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig 12. Hafta)

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Alfred Schreuder yönetiminde ilk maçını kazanan lacivert-beyazlılar, çıkışını sürdürmek istiyor. Son dört maçından puansız ayrılan Corendon Alanyaspor ise yeni teknik direktörü Uğur Uçar ile kötü gidişatı değiştirmeyi hedefliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.