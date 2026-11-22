Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig 12. Hafta)
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Alfred Schreuder yönetiminde ilk maçını kazanan lacivert-beyazlılar, çıkışını sürdürmek istiyor. Son dört maçından puansız ayrılan Corendon Alanyaspor ise yeni teknik direktörü Uğur Uçar ile kötü gidişatı değiştirmeyi hedefliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da kadro yapılanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Devre arası transfer dönemi için takviye arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, mevcut kadrodaki önemli isimlerin sözleşme durumlarını da değerlendirmeye aldı.