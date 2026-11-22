Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK'yi Efkan Bekiroğlu'nun 70. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. İzmir temsilcisi bu sonuçla puanını 18'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. İzmir temsilcisi, bu sonuçla birlikte dış sahadaki galibiyet serisini dört maça çıkardı.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Göztepe'ye üç puanı getiren golü 70. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti. 69. dakikada oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu, sahaya adım attıktan yalnızca bir dakika sonra takımını öne geçirdi.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 12. maçında 5. galibiyetini alan Göztepe, puanını 18'e yükseltti. İzmir ekibi, ayrıca üst üste dördüncü deplasman galibiyetini elde ederek dikkat çekici bir seriye imza attı.

Erzurumspor FK ise sahasında aldığı mağlubiyetle üst üste üçüncü kez sahadan puansız ayrıldı. 12 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Erzurum temsilcisi, 14 puanda kaldı.

GELECEK HAFTAKİ RAKİPLERİ

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Göztepe, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Erzurumspor FK ise zorlu Fenerbahçe deplasmanında puan arayacak.