Beşiktaş'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak puan tablosunda üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Ev sahibi ekip ise kendi sahasında taraftarının desteğiyle üç puan arayacak. Bu mücadelenin tüm gelişmelerini ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.