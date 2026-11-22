Beşiktaş'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak puan tablosunda üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Ev sahibi ekip ise kendi sahasında taraftarının desteğiyle üç puan arayacak. Bu mücadelenin tüm gelişmelerini ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oluyor. Üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan üç puanla dönmek istiyor. Konyaspor ise taraftarı önünde galibiyet arıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde.
KONYASPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır; Ahmet, Uğurcan, Arif, Masuaku; Toth, Melih; Deniz, Muleka, Dompe; Enis.
Beşiktaş: Nübel; Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan; Salih; Poku, Olaitan, Ndidi, Trossard; Vlahovic.
KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşması 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 16.00'da başlayacak. Mücadele, beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.