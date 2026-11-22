Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı Erzurumspor FK-Göztepe karşılaşmasıyla devam ediyor. Birbirine yakın puanlara sahip iki ekip, Kazım Karabekir Stadı'nda kritik bir 90 dakikaya çıkıyor. Erzurumspor ev sahibi avantajını kullanmak isterken Göztepe, deplasmandaki başarılı performansını sürdürmenin peşinde. Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı Erzurumspor FK-Göztepe karşılaşmasıyla devam ediyor. Birbirine yakın puanlara sahip iki ekip, Kazım Karabekir Stadı'nda kritik bir 90 dakikaya çıkıyor. Erzurumspor ev sahibi avantajını kullanmak isterken Göztepe, deplasmandaki başarılı performansını sürdürmenin peşinde. Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.



ERZURUMSPOR-GÖZTEPE İLK 11'LER

Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Kerk, Diabate.

Göztepe: Arda, Arda Okan, Taha, Sonko, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhandley, Antunes, Henrique, Juan.

Karşılaşma 22 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre karşılaşmayı Alper Akarsu yönetiyor. Yardımcı hakemler Mehmet Salih Mazlum ve Murat Şener oldu. Dördüncü hakem olarak Yusuf Adnan Kendirciler görev yapıyor.