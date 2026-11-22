Konyaspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, milli ara öncesinde Gençlerbirliği karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından Konya'da da kazanmak istiyor. Orkun Kökçü'nün cezalı olduğu mücadelede teknik direktör Vincenzo Italiano'nun tercih edeceği kadro merak ediliyor. Konyaspor-Beşiktaş maçı canlı skor ekranı ve maç detayları A Spor'da...