Konyaspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, milli ara öncesinde Gençlerbirliği karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından Konya'da da kazanmak istiyor. Orkun Kökçü'nün cezalı olduğu mücadelede teknik direktör Vincenzo Italiano'nun tercih edeceği kadro merak ediliyor. Konyaspor-Beşiktaş maçı canlı skor ekranı ve maç detayları A Spor'da...
Konyaspor-Beşiktaş maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...
Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray derbisi öncesinde puan kaybı yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, Konya'dan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Ev sahibi Konyaspor ise güçlü rakibi karşısında taraftarının desteğini arkasına alarak sürpriz bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor. 22 Kasım Pazar günü oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacak karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay olacak. TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçını takip etmek için A Spor'u takip edebilirsiniz.
TÜMOSAN KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
22 Kasım 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
TÜMOSAN KONYASPOR-BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?
Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
TÜMOSAN KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek.
ORKUN KÖKÇÜ KONYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Hayır. Sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
KONYASPOR-BEŞİKTAŞ REKABETİNDE KİM ÜSTÜN?
Geride kalan 50 Süper Lig maçının 29'unu Beşiktaş, 7'sini Konyaspor kazandı. 14 maç berabere bitti.
KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI SKOR EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Mücadele Günü. 💚🤍 #KNYvBJK https://t.co/bfcZQW8Z4Z— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) November 21, 2026
Bugün #BeşiktaşınMaçıVar 🦅 🆚 T. Konyaspor 🕓 16.00 🏆 Trendyol Süper Lig #12 🏟 Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu 📺 beIN SPORTS 1 @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/61uPEtu6eA— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 22, 2026