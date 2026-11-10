TFF'den Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig için yeni karar! Çoklu Top Sistemi başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig'de yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. 12. haftadan itibaren Süper Lig'de, 15. haftadan itibaren ise 1. Lig'de Çoklu Top Sistemi uygulanmaya başlanacak.