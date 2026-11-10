TFF'den Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig için yeni karar! Çoklu Top Sistemi başlıyor
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig'de yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. 12. haftadan itibaren Süper Lig'de, 15. haftadan itibaren ise 1. Lig'de Çoklu Top Sistemi uygulanmaya başlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de uygulanacak yeni sistemle ilgili kararını duyurdu. TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Çoklu Top Sistemi uygulamasına geçiliyor.
SÜPER LİG'DE 12. HAFTADAN İTİBAREN UYGULANACAK
TFF'den yapılan açıklamaya göre Çoklu Top Sistemi, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasından, Trendyol 1. Lig'in ise 15. haftasından itibaren uygulanmaya başlanacak.
Yeni sistem kapsamında karşılaşmalarda top toplayıcıların görevlerinde de değişikliğe gidilecek.
TOP TOPLAYICILARIN GÖREVİ DEĞİŞİYOR
UEFA organizasyonlarında ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde uygulanan Çoklu Top Sistemi'ne göre top toplayıcılar artık topu doğrudan futbolculara veremeyecek.
Top toplayıcıların tek görevi, topları saha kenarında önceden belirlenmiş alanlarda bulunan istasyonlara yerleştirmek olacak. Futbolcular ise ihtiyaç duydukları topları bu istasyonlardan alabilecek.
TFF'nin aldığı kararla birlikte Türkiye'deki profesyonel liglerde de Avrupa'da uygulanan bu sisteme geçilmiş olacak.