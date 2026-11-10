BJK-GS derbisi için geri sayım başladı! Beşiktaş-Galatasaray maçı 30 Kasım 2026'da oynanacak. Derbinin saati, stadı, geçmiş maçları ve rekabet istatistikleri haberimizde.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi için beklenen tarih ve saat bilgisi netleşti. 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunda 13. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek iki ezeli rakibin maç programı açıklandı. Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşmanın tarihi ve başlama saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, BJK-GS derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

BJK-GS MAÇI HANGİ TARİHTE?

Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması 30 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Siyah-beyazlıların sahasında oynanacak BJK-GS derbisinin başlama saati 21.00 olarak açıklandı. Süper Lig'in 13. haftasındaki mücadele, sezonun önemli randevularından biri olacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET 1924 YILINA UZANIYOR

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki rekabetin geçmişi 1924 yılına dayanıyor. İki takım, ilk kez 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk randevudan Beşiktaş 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden biri olan Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmaları, yıllar içerisinde lig şampiyonlukları, kupa mücadeleleri ve unutulmaz skorlarla futbol tarihindeki yerini aldı.

Anadolu Ajansı'nın Mart 2026'da yayımladığı istatistiklere göre, 7 Mart 2026 tarihindeki karşılaşma öncesinde iki takım 359 kez karşılaşmıştı. Bu maçlarda Galatasaray 128, Beşiktaş 116 galibiyet elde etmiş, 115 mücadele ise berabere tamamlanmıştı. 7 Mart 2026'da Galatasaray'ın 1-0 kazandığı karşılaşmanın ardından toplam randevu sayısı 360 oldu.

SÜPER KUPA'DA BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ GALİBİYET

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki son yılların en çok konuşulan karşılaşmalarından biri 3 Ağustos 2024'te oynandı. TFF Süper Kupa mücadelesinde iki takım Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, Galatasaray karşısında sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlıların farklı zaferi, derbi tarihinin dikkat çeken skorlarından biri oldu. Bu sonuç, iki takım arasındaki rekabette uzun süre konuşulan karşılaşmalar arasına girdi.