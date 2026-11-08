Trabzonspor fırtınası dinmiyor! Alanya'da 6'da 6 yaparak zirve takibini sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Wagner Pina ve Muhammed Salah'ın golleriyle 3 puana uzanan bordo-mavililer, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'te tuttu.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Thomas Reis yönetiminde ligde üst üste 6. galibiyetini alan bordo-mavililer, zirve yarışında önemli bir adım attı.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Wagner Pina ve 34. dakikada Muhammed Salah kaydetti.
TRABZONSPOR ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ
Karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Trabzonspor, puanını 25'e yükseltti. Bordo-mavililer, 28 puanlı lider Galatasaray'ın ardından haftayı ikinci sırada tamamladı.
Ev sahibi Corendon Alanyaspor ise sahasında aldığı mağlubiyetin ardından 12 puanda kaldı.
İKİ TAKIMIN SIRADAKİ RAKİPLERİ
Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Corendon Alanyaspor ise Kasımpaşa deplasmanında puan mücadelesi verecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada sol kanattan Salah'ın kullandığı köşe vuruşunda rakip defans arasında topa yükselen Nwaiwu'nun vuruşunda top direğin üstünden dışarı çıktı.
17. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwaiwu'nun attığı uzun topta savunma arkasına sarkan Pina, ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 0-1
22. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Orta alanda topu kapan Muçi, savunma arkasına sarkan Salah'a topu gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Salah'ın vuruşunda kaleci Victor'un müdahalesinin ardından Alanyaspor defansı topu uzaklaştırdı.
31. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında son çizgiye inen Hadergjonaj topu ceza sahasına ortaladı. Önce Arda Usluoğlu, sonra da Hwang altıpas içerisinde topa dokunamadı.
34. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Rakip yarı sahasında Muçi'nin ara pasında Onuachu, topu sağdan bindirme yapan Salah'a aktardı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Mısırlı yıldız, topu ağlara gönderdi: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
58. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Saviolo, pası Muçi'ye çıkardı. Bu futbolcu bekletmeden topu Salah'a gönderdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Salah'ın, sol ayak içiyle kaleye gönderdiği şut, az farkla dışarı çıktı.
74. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Cabral'ın ortasında top, rakip oyuncuları geçerek arka direkte bulunan Onuachu'ya geldi. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
85. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Aliti'nin rakip ceza sahasına gönderdiği topu, Cabral kafayla uzaklaştırmak istedi. Omar Ben Ali, altıpas içinde önüne düşen meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Onana'nın çıkardığı topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.
90+2. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sol iç kulvarda Hadergjonaj'ın serbest vuruşunda arkaya sarkan Omar Ben Ali'nin dokunduğu top yan direkten döndü. Aliti'nin kaleye yakın sol çaprazdan vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.
Karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazandı.
MAÇIN KÜNYESİ
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Bedirhan Özyurt, Aliti, Hadergjonaj, Baran Ali Gezek (Dk. 76 Enes Keskin), Maestro, Yusuf Özdemir, Hwang (Dk. 76 İbrahim Kaya), Ruan, Arda Usluoğlu (Dk. 62 Omar Ben Ali)
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan Tufan (Dk. 69 Melih Kabasakal), Fabinho, Muçi (Dk. 80 Mustafa Eskihellaç), Salah (Dk. 89 Metehan Mimaroğlu), Saviola, Onuachu (Dk. 89 Ali Habeşoğlu)
Goller: Dk. 17 Pina, Dk. 34 Salah (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 82 Aliti (Corendon Alanyaspor), Dk. 90+4 Nwaiwu (Trabzonspor)