Trabzonspor fırtınası dinmiyor! Alanya'da 6'da 6 yaparak zirve takibini sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Wagner Pina ve Muhammed Salah'ın golleriyle 3 puana uzanan bordo-mavililer, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'te tuttu.