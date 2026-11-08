Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İç sahada oynadığı beş lig maçını da kazanan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde serisini sürdürmek istiyor. Beşiktaş - Gençlerbirliği canlı skor ve maç anlatımı haberimizde...

Beşiktaş Gençlerbirliği canlı skor!

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı Beşiktaş - Gençlerbirliği karşılaşmasıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadelede galibiyet hedefliyor. Ligde 19 puanla beşinci sırada yer alan Beşiktaş, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara yaklaşmak istiyor. Son olarak Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Gençlerbirliği ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. İki takımın karşılaşmasında gözler hem sahaya çıkacak kadrolarda hem de maçın skorunda olacak. Beşiktaş Gençlerbirliği maçına dair tüm bilgiler ve canlı skor ekranı A Spor'da...

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI SKOR

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçında yaşanan tüm gelişmeleri canlı takip ekranımızdan takip edebilirsiniz. Goller, önemli pozisyonlar, oyuncu değişiklikleri ve kartlar maç boyunca dakika dakika aktarılacak.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 8 Kasım 2026 Pazar günü Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN

Beşiktaş - Gençlerbirliği mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Gökhan Barcın ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev yapacak. Dördüncü hakem Alpaslan Şen olacak.

GENÇLERBİRLİĞİ ALANYASPOR GALİBİYETİYLE MORALLENDİ

Gençlerbirliği, son lig maçında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederek yedi maçlık galibiyet hasretine son verdi. 11 puanla haftaya giren kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş deplasmanında da etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Outtara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

Gençlerbirliği: İrfan Can, Arda, Metehan, Thalisson, Hamza, Niasse, Franco, Oğulcan, Traore, Tiago, Mendes

BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI SKOR EKRANI (TIKLA-TAKİP ET)