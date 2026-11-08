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Corendon Alanyaspor-Trabzonspor | CANLI (Trendyol Süper Lig 11. Hafta)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Thomas Reis yönetiminde ligde üst üste 5 galibiyet alan bordo-mavililer, zorlu deplasmanda kazanarak galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Ev sahibi ekip ise 12 puanla haftaya girerken taraftarı önünde kazanmak istiyor. Bu kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Corendon Alanyaspor-Trabzonspor | CANLI (Trendyol Süper Lig 11. Hafta)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor. Thomas Reis yönetiminde üst üste 5 maç kazanan bordo-mavililer, galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Corendon Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Corendon Alanyaspor-Trabzonspor | CANLI (Trendyol Süper Lig 11. Hafta) - 1
ALANYASPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Corendon Alanyaspor: Victor; Lima, Bedirhan, Aliti; Hadergjonaj, Baran Ali, Maestro, Yusuf; Ui-jo, Ruan, Arda

Trabzonspor: Onana; Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral; Ozan, Fabinho; Salah, Muçi, Saviolo; Onuachu

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak mücadele, 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 18.30'da başladı. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

#Corendon Alanyaspor #Alanyaspor #Thomas Reis
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