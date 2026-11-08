Corendon Alanyaspor-Trabzonspor | CANLI (Trendyol Süper Lig 11. Hafta)
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Thomas Reis yönetiminde ligde üst üste 5 galibiyet alan bordo-mavililer, zorlu deplasmanda kazanarak galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Ev sahibi ekip ise 12 puanla haftaya girerken taraftarı önünde kazanmak istiyor. Bu kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor. Thomas Reis yönetiminde üst üste 5 maç kazanan bordo-mavililer, galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Corendon Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
ALANYASPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LER
Corendon Alanyaspor: Victor; Lima, Bedirhan, Aliti; Hadergjonaj, Baran Ali, Maestro, Yusuf; Ui-jo, Ruan, Arda
Trabzonspor: Onana; Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral; Ozan, Fabinho; Salah, Muçi, Saviolo; Onuachu
ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak mücadele, 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 18.30'da başladı. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.