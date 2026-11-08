Corendon Alanyaspor-Trabzonspor | CANLI (Trendyol Süper Lig 11. Hafta)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Thomas Reis yönetiminde ligde üst üste 5 galibiyet alan bordo-mavililer, zorlu deplasmanda kazanarak galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Ev sahibi ekip ise 12 puanla haftaya girerken taraftarı önünde kazanmak istiyor. Bu kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.